Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

У президента РФ на понедельник также запланировано несколько международных телефонных разговоров

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это - большой Совет безопасности", - сказал он журналистам.

"Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - продолжил Песков.

У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.

"Это нерегулярное (заседание - ИФ)", - ответил представитель Кремля.

Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.