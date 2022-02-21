Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ
У президента РФ на понедельник также запланировано несколько международных телефонных разговоров
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Это - большой Совет безопасности", - сказал он журналистам.
"Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - продолжил Песков.
У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.
"Это нерегулярное (заседание - ИФ)", - ответил представитель Кремля.
Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.