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Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж
Николай Рыбаков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил российским сенаторам предложение об отмене трех постановлений, позволяющих президенту РФ использовать вооруженные силы за рубежом без специальной санкции Совета Федерации, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Предлагаю Вам в качестве практического шага, направленного на снижение напряженности вокруг Украины, поставить вопрос о прекращении действия всех постановлений Совета Федерации, дающих право президенту РФ использовать Вооруженные Силы за рубежом без специального согласия Совета Федерации", - говорится в обращении Рыбакова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, опубликованном на сайте "Яблока".

По словам Рыбакова, постановления Совета Федерации от 7 июля 2006 года (219-СФ), от 16 декабря 2009 года (456-СФ) и от 30 сентября 2015 года (355-СФ) дали президенту РФ право принимать решения об использовании российских вооруженных сил за пределами территории России без соответствующего одобрения Совета Федерации, что нарушает конституционный принцип участия последнего в решении вопроса о возможности использования российских войск за границей. Последним же из документов, принятым для проведения уже завершившейся военной операции в Сирии, сенаторы практически полностью отдали решение этого вопроса в "единоличное ведение президента", отметил глава "Яблока".

"Сегодня на наших глазах разворачивается опасное обострение ситуации вокруг восточных регионов Украины, где с 2014 года не прекращается кровопролитный конфликт, и угроза участия России в большой войне еще никогда не была так близка, как сейчас. В этих условиях каждый политик и государственный деятель должен сделать все от него зависящее для деэскалации конфликта. Перманентное действие постановления No 355-СФ и другие аналогичные указанные решения Совета Федерации превращают войну в один из инструментов политики, который дамокловым мечом висит над любым мирным процессом", - отмечает Рыбаков.

Прекращение действия указанных документов ясно и недвусмысленно показало бы, что Россия не планирует "вторгаться в сопредельные государства и использовать армию для разрешения территориальных и политических споров" и поспособствовало бы выходу страны из внешнеполитического кризиса, считает лидер "Яблока".

В минувшую пятницу все стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения, кратно увеличилось число обстрелов. Власти ДНР и ЛНР сообщили о погибших и пострадавших мирных жителях.

Из-за обострения вооруженного конфликта власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию, в республиках объявлена всеобщая мобилизация. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. Как сообщалось, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

По данным МЧС РФ, по данным на понедельник в Россию прибыли уже более 61 тыс. жителей самопровозглашенных республик.

Яблоко Николай Рыбаков

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