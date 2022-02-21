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В Екатеринбурге 4 человека пострадали в аварии с "ГАЗелью" и скорой помощью

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "ГАЗель", машина скорой помощи и Toyota RAV4 в понедельник попали в дорожную аварию в Екатеринбурге.

"По предварительной информации, автомобиль "ГАЗель" (...) не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами", - сообщили "Интерфаксу" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

По его данным, после столкновения c "ГАЗелью" скорая помощь сбила женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, а также врезалась в автомобиль Toyota RAV4, стоявший перед перекрестком.

"В результате ДТП пострадали три пассажира скорой помощи и один пешеход – 45-летняя женщина. С различными травмами она госпитализирована в лечебное учреждение", - отметил представитель ГИБДД.

Водитель "ГАЗели" пояснил, что старался успеть проехать на "зеленый" и не услышал звуковой сигнал, уточнили позднее в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водительский стаж 30-летнего мужчины – девять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался трижды.

В пресс-службе Станции скорой медицинской помощи имени Капиноса (Екатеринбург) агентству уточнили, что пострадавших медиков доставили в медучреждение для уточнения диагноза и динамического наблюдения за состоянием, все они – в сознании.

Пациент, который находился в машине "скорой", не получил повреждений, его забрала другая бригада скорой помощи. У пешехода – подозрение на черепно-мозговую травму, сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург ДТП

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