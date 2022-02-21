Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Оштрафован капитан, заставлявший призывников бегать со штангой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманской области Гаджиевский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей капитана воинской части Анатолия Милошенко, который заставлял трех призывников бегать со штангой массой 32 кг, сообщили в военном управлении СК по Северному флоту.

Суд установил, что эти призывники в сентябре 2021 года курили в неположенном месте. В наказание Милошенко приказал им за три минуты пробежать 970 метров с этой штангой. Тех, кто не смог уложиться в этот норматив, капитан заставил повторить пробежку.

"Описанными противоправными действиями Милошенко унизил честь и достоинство потерпевших, а также причинил им физическую боль", - отметили в СК.

Милошенко признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК).

Капитан раскаялся, добровольно возместил призывникам причиненный вред. Определяя ему наказание, суд учел это обстоятельство, а также то, что у Милошенко на иждивении двое детей.

СКР Мурманская область Гаджиево Северный флот Анатолий Милошенко

Новости

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Пандемия коронавируса

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });