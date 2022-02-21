Оштрафован капитан, заставлявший призывников бегать со штангой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманской области Гаджиевский гарнизонный военный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей капитана воинской части Анатолия Милошенко, который заставлял трех призывников бегать со штангой массой 32 кг, сообщили в военном управлении СК по Северному флоту.

Суд установил, что эти призывники в сентябре 2021 года курили в неположенном месте. В наказание Милошенко приказал им за три минуты пробежать 970 метров с этой штангой. Тех, кто не смог уложиться в этот норматив, капитан заставил повторить пробежку.

"Описанными противоправными действиями Милошенко унизил честь и достоинство потерпевших, а также причинил им физическую боль", - отметили в СК.

Милошенко признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК).

Капитан раскаялся, добровольно возместил призывникам причиненный вред. Определяя ему наказание, суд учел это обстоятельство, а также то, что у Милошенко на иждивении двое детей.