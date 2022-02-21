Морозы могут вернуться в центр Европейской части России в начале марта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Морозы могут вернуться в первой половине марта в центр Европейской части России, однако понижение температуры будет носить эпизодический характер, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Предварительно, существует вероятность, заметная, что в первой половине марта температура будет понижаться до -10 - -13 градусов ночью. В этом нет ничего удивительного, это нормальное, типичное явление. Пока очень теплая погода, она связана с переносом теплых воздушный масс Атлантики", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшее время ожидаются понижения температуры, "но они будут эпизодические".

На этой неделе, по словам ученого, температура воздуха в целом опять будет выше нормы.

"В первой половине недели в Москве и в центре Европейской части России погода будет обусловлена деятельностью циклона. (...) Это приведет тому, что в ближайшую ночь будут заметные осадки в виде дождя и мокрого снега. В последующем будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", - добавил он.

Ночные температуры в ближайшие две ночи, по словам научного руководителя Гидрометцентра, будут от 0 до +2 градусов, дневные от +2 до +5 градусов. Также в начале недели ожидается усиление ветра до 15 м/с и низкое давление в районе 733-735 мм ртутного столба.

Погода на 23 февраля

23 февраля, как отметил Вильфанд, будет переходным днем. "Будет меняться циркуляция воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода будет очень мягкая, температуры ночные от 0 до +3 градусов, дневные от +2 до +4. Теплая погода, небольшие осадки", - сказал Вильфанд, отметив, что такая погода характерна для начала апреля, температура будет на 7-9 градусов выше нормы.

"Во второй половине недели, начиная с четверга, - прояснение, солнышко. Ночные температуры будут заметно понижаться, поскольку будет происходить выхолаживание подстилающей поверхности. И уже во второй половине недели, в ночь на четверг, на пятницу, температуры с легким морозцем, до -3 до -8. А в пятницу до -10. Дневные температуры будут от 0 до +2", - сказал он.

При этом, по его словам, восприятие погоды будет другое. "Солнышко и ветровой режим будет слабый, что характерно для антициклона. Ветер будет 3-5 м/с, а в отдельные дни - штиль. Погода будет восприниматься веселее. Хоть ночные температуры отрицательные, все равно температура и во второй половине недели будет выше нормы, но не на 7-9 градусов, а на 3-4 градуса", - уточнил он.

Таяние снега, которое отмечалось в последние дни в Москве и области, остановится во второй половине недели. "Первые процессы таяния отмечаются, но этот процесс прекратится во второй половине недели, потому что будут отрицательные температуры и не будет дождя", - сказал он.

С начала февраля, как отметил Вильфанд, высота снега "понизилась очень сильно", так с 1 февраля она уменьшилась на 25 см и сейчас в полтора раза ниже нормы.