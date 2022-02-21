В гражданский оборот выпущено около 10 тыс. флаконов препарата "КОВИД-глобулин"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Примерно 10 тыс. флаконов препарата для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших, выпущено в гражданский оборот в России с сентября прошлого года; перебоев в обеспечении этого препарата нет, сообщили "Интерфаксу" в холдинге "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

"По состоянию на 21 февраля 2022 года в гражданский оборот с сентября прошлого года выпущено порядка 10 тысяч флаконов "КОВИД-глобулина", - говорится в сообщении холдинга в понедельник.

Отмечается, что регионы России закупают препарат самостоятельно в необходимых объёмах.

"КОВИД-глобулин" выпускается в плановом порядке, доступен, перебоев в обеспечении нет", - добавили в холдинге.

30 декабря прошлого года в пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщили, что Минздрав РФ на постоянной основе зарегистрировал препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших.

Отмечается, что в ходе клинического исследования применение "КОВИД-глобулина" в составе терапии в 70% случаев предотвращала возникновение у пациентов различных осложнений заболевания, и в целом снижало риск перехода болезни в более тяжелую форму у 7 из 10 пациентов. При этом наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания коронавирусом.

"КОВИД-глобулин" был зарегистрирован Минздравом РФ по ускоренной процедуре 31 марта прошлого года. Лекарство производится на площадке пермского филиала НПО "Микроген" (входит в фармацевтический холдинг "Нацимбио" "Ростеха") из плазмы крови переболевших и вакцинированных против COVID-19. Как ранее сообщил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский, для изготовления "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19, а разработанные холдингом технологии позволяют гарантировать определенную концентрацию вируснейтрализующих антител в каждой дозе препарата, причем более высокую "по сравнению с исходным сырьем".

4 ноября прошлого года в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что препарат используется в столичных клиниках. В том числе для изготовления "КОВИД-глобулина" в Москве организован прием плазмы у доноров с антителами, с 1 ноября они получают удвоенную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.