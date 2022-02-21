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Нарышкин предложил дать Западу "последний шанс" по принуждению Киева к Минским соглашениям

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин предложил дать Западу последний шанс, чтобы тот вынудил Киев начать выполнять Минские договоренности.

"Согласился бы с предложением Николая Платоновича (Патрушева), что западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится", - сказал Нарышкин, выступая на Совете Безопасности РФ.

"Что значит "в противном случае"? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их?" - сказал Путин в ответ.

Путин добавил: "Говорите прямо".

"Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ", - сказал Нарышкин.

"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему Путин.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил Нарышкин.

СВР Сергей Нарышкин Украина ДНР ЛНР

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