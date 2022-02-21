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Бывший начальник Кингисеппской таможни осужден на восемь лет за взятку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга признал бывшего начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина виновным во взяточничестве. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

"Суд назначил Слепухину наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Слепухин не признал вину в инкриминируемом ему преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, установлено, что с марта по август 2016 года фигурант трижды встречался с представителем юридических лиц, от которого получил взятку в общей сумме $27 тыс. за действия, входящие в его должностные полномочия, а также общее покровительство в сфере таможенного контроля перемещения товаров через границу РФ.

Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следствия наложен арест на имущество подсудимого (автомобиль Lexus NX200, земельный участок общей площадью 2,6 тыс. кв. метров с постройками) на сумму более 12,5 млн рублей.

Петербург Сергей Слепухин

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