Патрушев заявил, что России имеет смысл вести переговоры только с США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - России необходимо вести переговоры напрямую с США, НАТО и Евросоюз будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Хочу также подчеркнуть, что мы говорим: мы ведем переговоры с НАТО, мы ведем переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США. И НАТО, и ОБСЕ, и Евросоюз и так далее. Поэтому основной переговорщик, с которым надо вести это дело, это Штаты", - сказал Патрушев на заседании Совбеза.

Он также отметил, что для переговоров между президентами России и США нужна четкая повестка.

"Во время переговоров можно было бы сказать, что вы все делали против народа Луганской и Донецкой народной республики, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок, два-три дня, прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог", - сказал Патрушев.