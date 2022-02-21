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Депутат Никонов рассказал, что последует за признанием Россией ЛНР и ДНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что президент России Владимир Путин примет решение о признании самопровозглашенных республик Донбасса, затем Москва может заключить с Луганском и Донецком комплекс межгосударственных соглашений, куда войдут и военные вопросы.

"Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его мнению, решение о признании ЛНР и ДНР президентом России состоится, и президенту не потребуются дополнительные консультации по этому вопросу - позиция главы государства уже сформирована.

"На мой взгляд, вопрос, конечно, уже решен. Ясно, что Путин дал понять, что будет признание, признание независимости этих республик - не включение в состав России", - сказал Никонов.

По его прогнозу, в результате решения президента Москва, вероятно, признает два новых государства, и этот шаг положит начало непростому процессу их дальнейшего становления.

"Вообще, процесс создания нового государства - это общая тенденция мирового развития после Второй мировой войны. Когда была создана ООН, там всего было 50 стран. А сейчас 193. Поэтому реализация права на самоопределение - это важное право. И если какая-то страна признается одной из великих держав, то это право у нее уже точно не отнять. Поэтому сегодня свершится то, что свершится", - сказал Никонов.

Запад такой шаг России не признает, в результате путь к настоящей независимости будет долгим, добавил он.

"Но на самом деле история - это игра вдолгую, и битва за Украину, которая началась более тысячи лет назад, она будет продолжаться", - считает парламентарий.

Вячеслав Никонов ЛНР ДНР

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