Лавров призвал Бербок оказать максимальное влияние на Киев по вопросу Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Берлин оказать влияние на Киев с целью добиться от украинской стороны более конструктивной позиции по Донбассу.

Он заявил об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в понедельник, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В.Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик", - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ "вновь призвал германскую сторону как участницу "нормандского формата" оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию". "Констатировано, что реализация Минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта", - проинформировали в МИД РФ.

Кроме того, в ходе разговора "были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т.ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского Форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", добавили в российском МИД.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.