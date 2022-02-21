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Третий танкер с СПГ подошел к берегам Калининградской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Газовоз Velikiy Novgorod подошел к берегам Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. Вплоть до настоящего времен танкер маневрирует в Гданьской бухте.

Ранее, в начале февраля к калининградскому терминалу по приему СПГ причалило судно "Маршал Василевский", способное перевозить СПГ и регазифицировать для передачи в газотранспортную систему и дальнейшего потребления. Последние два года судно использовалось "Газпромом" для перевозки СПГ на глобальном рынке.

Следом к берегам Калининградской области подошел газовоз Energy Integrit. Он до сих пор остается около берегов области, но пока не подходил к терминалу СПГ.

Плавучая регазификационная установка (FSRU) "Маршал Василевский" и регазификационный терминал представляют собой альтернативную систему газоснабжения Калининградской области (на случай риска нарушения транзита газа через Литву). В момент ввода в строй терминала СПГ в январе 2019 года "Газпром" продемонстрировал, как с его помощью может быть реализована схема автономного газоснабжения Калининградской области – был полностью прекращен прием газа из транзитного газопровода через Литву.

Оперативные данные на сайте Amber Grid подтверждают продолжение транзита газа в Калининградскую область вечером в понедельник.

Калининградская область СПГ Газпром

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