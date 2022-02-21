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Путин выступит с обращением к россиянам в ближайшее время

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил "Интерфаксу" в понедельник вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что в понедельник примет решение по вопросу о признании республик Донбасса.

Он выслушал мнения участников относительно обращений руководителей ДНР и ЛНР о признании независимости республик. Выступившие участники заседания фактически единогласно высказались за признание Россией ДНР и ЛНР.

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал Путин.

Владимир Путин ЛНР ДНР Украина

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