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Подмосковный суд 17 марта приступит к отбору присяжных по делу Фургала

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Люберецкий городской суд 17 марта приступит к отбору присяжных по уголовному делу об убийствах в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В понедельник Люберецкий суд на выезде в Мособслуде в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу Фургала и других подсудимых.

На заседании 17 марта суд и участники процесса приступят к отбору коллегии присяжных заседателей. Рассмотреть дело их с участием попросили подсудимые.

Как сообщалось, дело Фургала и еще троих обвиняемых вместе с ним – Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея – было направлено в Люберецкий суд Верховным судом РФ по просьбе Генпрокуратуры.

Согласно позиции прокуратуры, в Хабаровске суд может оказаться под давлением Фургала, который, используя установленные за время политической деятельности связи, способен сформировать негативное отношение к суду и правоохранительным органам. Также представители Генпрокуратуры указывали на акции протеста, последовавшие за задержанием экс-губернатора.

Вместе с тем, Люберецкий суд решил, что процесс будет проводиться в помещениях Мособлсуда в подмосковном Красногорске.

Адвокат Дмитрий Довгий, защищающий Фургала, в разговоре с "Интерфаксом" предположил, что это может быть связано с неприспособленностью здания Люберецкого суда "для такого большого дела".

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Сергей Фургал

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