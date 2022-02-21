МИД назвал бредом письмо о якобы планах РФ расправиться с неугодными лицами на Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали не выдерживающим никакой критики и бредом письмо постпреда США при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека относительно якобы вынашиваемых Россией планов расправиться с неугодными лицами на Украине после ее "оккупации".

"У нас вызывает недоумение и тревогу за американских коллег опубликованное в "Вашингтон Пост" письмо постоянного представителя США при Отделении ООН в Женеве в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о "первых шагах" российских властей после якобы неминуемого в ближайшее время военного вторжения на Украину", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник вечером.

По ее словам, "как всегда, на основе какой-то информации из непонятных источников, выдаваемой за абсолютно достоверную, американский дипломат на полном серьезе информирует Верховного комиссара ООН по правам человека о якобы уже разработанных Москвой планах "провести зачистку" захваченной украинской территории от оказывающих сопротивление сил, включая получивших убежище на Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, представителей религиозных и этнических меньшинств, а также ЛГБТИ - сообщества".

Как отметила Захарова, "у американцев нет сомнений, что в этих целях официальная Москва, мол, уже приступила к составлению списков лиц, подлежащих уничтожению. Для этого российские оккупационные власти якобы будут использовать такие средства, как убийства, похищения и насильственные исчезновения, применение пыток в массовом масштабе, интернирование в концентрационные лагеря".

"Очевидно, что содержание указанного письма не выдерживает никакой критики, по сути, это бред на грани проявления психического заболевания. Рассматриваем такое обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и разжигание национальной и религиозной ненависти, как прямое подстрекательство к вражде и насилию", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

По ее словам, особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы ООН, вовлекая их в свою грязную политическую игру.

"Помимо прочего, хотели бы напомнить американской стороне, что такое поведение, а именно пропаганда войны, призыв и подстрекательство к национальной, расовой и религиозной ненависти, к вражде и насилию запрещены международным правом, а именно статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах", - добавила Захарова.