Президент РФ обратился к россиянам в связи с ситуацией на Донбассе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением, чтобы проинформировать их о принимаемых решениях в связи с критическим характером ситуации в Донбассе.

"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", - сказал Путин в ходе своего телеобращения.

Он отметил, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России", - сказал президент.

"Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный", - подчеркнул он.

Путин заметил, что Украина является для России неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства.

"Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", - сказал Путин.