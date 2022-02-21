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Путин пообещал покарать виновных за трагедию в Одессе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Имена преступников, виновных в трагедии в Одессе, нам известны, сделаем все, чтобы их найти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

"Сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду", - подчеркнул он.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов, который был подожжен. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Владимир Путин Украина Одесса

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