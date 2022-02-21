Путин заявил о поддержке иностранными спецслужбами действий Украины в отношении Крыма

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Украина делает ставку на агрессивные действия в Крыму, в том числе при поддержке зарубежных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России", - заявил Путин в обращении в понедельник.

"У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб", - подчеркнул президент РФ.