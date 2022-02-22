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Спасатели на воздушной подушке спасли из-подо льда лосих с лосенком

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Лысковском районе Нижегородской области две лосихи с лосенком-сеголетком провалились под лед в устье реки Керженец. Как сообщили в региональном Минлесхозе, животных спасли спасатели на воздушной подушке - иначе к ним нельзя было подобраться по тонкому льду.

По словам руководителя Лысковского межрайонного отдела регионального Минлесхоза Юрия Власова, взрослая самка поддерживала лосенка на плаву до приезда спасателей.

После доставки на берег старшая лосиха быстро пришла в себя, а вторую пришлось спасать от переохлаждения. После реанимационных мероприятий молодая самка смогла встать на ноги и вернуться в лес.

В операции участвовали сотрудники областного Минлесхоза и аварийно-спасательного отряда рабочего поселка Воротынец.

Нижегородская область Минлесхоз Керженец Юрий Власов

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