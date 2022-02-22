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Документ о прохождении иностранцем медосвидетельствовании будет действовать год

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ увеличил до одного года срок действия сертификатов о прохождении медицинского освидетельствования при въезде иностранцев и лиц без гражданства в Россию, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России внес изменения в порядок медосвидетельствования иностранцев. Срок действия медицинских заключений увеличен до 1 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Уточняется, что сертификат, а также медицинские заключения будут действительны один год.

В министерстве сообщили, что при освидетельствовании иностранцев теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией. "В то же время для диагностики ряда заболеваний и состояний расширены способы и методы проведения диагностических исследований", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, согласно новым изменениям, сокращен объем медисследований, необходимых в рамках освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте с 6 до 18 лет. Сообщается, что исключено требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследования на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан младше 13 лет.

Отмечается, что из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключен коронавирус.

В Минздраве сообщили, что новый порядок проведения медосвидетельствования вступит в силу 1 марта текущего года.

Президент России Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании всех иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца.

16 декабря нормы закона раскритиковал представитель посольства США в Москве. "Посольство США предупреждает всех американских граждан о новом постановлении ксенофобского характера, которое вводит российское правительство для того, чтобы усложнить жизнь иностранцам, проживающим в России", - написал в своем твиттере пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

Минздрав РФ

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