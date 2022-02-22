Электроника под санкциями: справятся ли российские компании в случае западных ограничений в сфере IT

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Запад объявил, что не оставит без ответа данный шаг и уже готовит санкции. Среди них одним из самых болезненных как для бизнеса, так и граждан может оказаться запрет на импорт высокотехнологичной продукции в Россию. "Интерфакс" разбирался, какие санкции в сфере IT можно ожидать и к каким рискам готовы компании в России.

Что известно про санкции

В январе Белый дом уведомил Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA), представляющую интересы производителей микросхем, о возможных экспортных ограничениях в отношении России в случае вторжения на Украину. Речь шла о мерах, аналогичных тем, что администрация президента Трампа предприняла против китайского гиганта Huawei. Это может предусматривать запрет на поставки в Россию микросхем, компьютеров, потребительской электроники, телекоммуникационного оборудования и других товаров мировых производителей, если при их производстве использовались американские технологии.

Позднее представители Белого дома уточнили, что такие ограничения должны нанести удар по стратегическим для президента Путина отраслям, включая развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений, оборонную и аэрокосмическую промышленность.

Европа также готова поддержать технологические санкции – на Мюнхенской конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения затронут энергетический сектор и высокие технологии.

Япония, скорее всего, также присоединится к санкциям в случае вторжения на Украину. Как сообщила газета Yomiuri, планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошедшем совещании Совбеза уверял президента, что все "риски проработаны". "Нам понятны ограничения, в том числе по импорту высоких технологий. У нас есть рабочие группы, есть понимание, какие решения должны будут быть приняты. Нам необходимо идти на обострение ситуации, мы поддерживаем, сделаем все, что возможно, чтобы обеспечить экономическое развитие РФ", - заверил он.

Не полный запрет

Как отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, возможные санкции еще не означают полного запрета. "Самый худший вариант - это не запрет. Просто каждая поставка требует лицензий. Получить лицензию - это получить разрешение, и производители будут зависеть от того, дадут ли им разрешение или нет", - объяснил он.

Если же они получают отказ, то будут вынуждены искать замену этого компонента или разрабатывать самим, а это, в свою очередь, долго и дорого, продолжает он.

Есть несколько ведомств, которые отвечают за ограничения, но чаще всего российские заказчики сталкиваются с ограничениями экспортного контроля Министерства торговли, рассказал эксперт.

"Есть несколько механизмов ограничений. Есть внесение компаний в так называемые черные списки, допустим, организации ВПК, этим занимается министерство торговли США. А можно внести всю страну в категорию стран, угрожающих безопасности США, как Северная Корея - это совсем другой механизм, им занимается Казначейство. Но последствия и того, и другого хода заключаются в том, что вместо свободных закупок на открытом рынке каждая поставка потребует лицензирования. Механизмы различаются, но все сводится к тому, что на каждую поставку нужно будет спрашивать разрешение", - отметил Покровский.

"Это долго, трудоемко, дорого, но не означает, что все совсем остановится и не будет никаких поставок", - указал эксперт.

По его словам, поэтому, в первую очередь, это ударит на массовых крупносерийных производителей: "Во-первых, они не подготовлены к таким ограничениям. Во-вторых, то количество, которое им требуется, невозможно перекупить где-то на складах".

Он отметил, что сами производители, те же частные компании, могут сами вводить ограничения для российских поставщиков из-за репутационных или иных рисков. "Фактор самоограничений, которые введут глобальные корпорации, больнее всего ударит по производителям гражданской продукции, которым нужно авторизованные каналы и большие количества. Российский рынок может быть важен для средних и небольших национальных компаний, если закупки российских заказчиков имеют серьезную долю в их бизнесе. Но для глобальных корпораций, лидеров мирового рынка, - это десятые доли процента от мирового", - заметил эксперт.

В обзоре о рисках санкционных ограничений на поставки электронных компонентов, материалов и другой высокотехнологичной продукции в Россию (есть в распоряжении "Интерфакса") Покровский также указал, что при жестком сценарии проблемы с поставками могут возникнуть не только в сфере IT.

"Остановки производства вероятны не только в электронной промышленности, но в автомобильной, электротехнической, в машиностроении. Со значительными проблемами столкнется отрасль информационных технологий, т.к. санкции включат ограничения не только на поставки железа, но и софта, и технической поддержки. Наибольшие риски связаны с отказами в поддержке оборудования и ПО на объектах информационной инфраструктуры", - написал он в обзоре, разосланном во вторник членам ассоциации.

Над "Эльбрусами" сгустились тучи

Больнее всего возможные санкции могут ударить по производителям российских процессоров, пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с положением дел в отрасли.

"Сейчас на рынке паника. В России фактически нет собственного производства чипов, а серьезных контракторов в мире всего три - TSMC, Samsung и Intel, и все они очень зависят от американских технологий. С Россией из них до сих пор работал только один - тайваньский TSMC. Однако Россия для него - крайне слабый клиент, из-за низких объемов российские заказы ставятся в самый конец очереди. Фактически, их берут по остаточному принципу, очень велик процент брака. В таких условиях достаточно одного телефонного звонка из США, чтобы производство прекратилось полностью. В условиях мирового дефицита чипов, для TSMC это будет даже облегчением".

Для российских же производителей процессоров это означает катастрофу, уверен источник. "Аналогичные санкции опрокинули даже Huawei. Возможно, если будет принято политическое решение, что-то можно вынести на китайские фабрики – но там слабые технологические процессы и они завалены внутренними заказами", - отметил он.

Что касается зарубежной продукции, то в случае ухода с рынка Intel и AMD, скорее всего, будут налажены "серые" поставки через Индию, Китай или ту же Белоруссию, полагает эксперт. "Однако если будет обрублено взаимодействие с производителем, разорваны технологические цепочки, это очень осложнит процесс нормальной разработки, в несколько раз уменьшив эффективность работы российских инженеров. Пользоваться современными технологиями без поддержки производителей очень сложно", - подчеркнул источник.

Лучше с ПО

Что касается возможных санкций в сфере программного обеспечения (ПО), то тут ситуация у российских игроков намного лучше.

Алексей Шестаков, директор по стратегическому развитию AVS Consulting и член ассоциации "РУССОФТ", вообще считает, что Россия вполне может обойтись без импортного ПО. "Тут в основном вопрос будет стоять в обеспечении госорганов, который обсуждается уже достаточно давно. Если речь про бизнес, то в целом также можно обойтись российскими продуктами", - отметил он.

Тогда как наибольшие риски могут понести экспортные компании, считает он: "Начиная от чисто психологического страха иностранных заказчиков работать с российскими компаниями в условиях неопределенности, заканчивая угрозой попадания под санкции банков и сложностях во взаиморасчетах".

При этом директор технического департамента компании "ХайТэк-Интеграция" Дмитрий Ласьков указывает, что даже на насыщенном российскими решениями рынке ПО все равно могут возникнуть проблемы. Например, с узкоспециализированным программным обеспечением.

"Пострадают представительства компаний, подпадающих под санкции, системные интеграторы, дистрибьютеры и др. Конечным потребителям придётся оперативно перестраиваться, вероятно это окажет влияние на бизнес и деловую активность. В то же время, российские IT-компании получат новые рынки внутри страны", - считает он.

По словам Ласькова, поскольку IT является одним из драйверов экономики, санкции в этой сфере весьма чувствительны для государства в целом. "События последних дней могут лишь ускорить данный процесс", - уверен эксперт.

Президент ассоциации "РУССОФТ" Валентин Макаров напомнил, что санкции в отношении поставки и поддержки ПО были введены еще в 2015 году после Крыма. "За этот период многое было сделано для обеспечения технологического суверенитета. Было сделано и много ошибок (в частности, не было организовано стимулирование взаимодействия поставщиков и потребителей ПО для платформенного замещения ПО), но почти по всем сегментам ПО критическая зависимость от импорта была устранена", - отметил он.

По его мнению, с большой долей вероятности санкции затронут импорт электроники и, прежде всего, электронных компонентов. Тогда как из-за того, что распространение ПО производится через интернет, закрыть этот канал намного сложнее. "К тому же, существует целый мир разработок ПО, сделанных по модели Open Source. Для того, чтобы им пользоваться, нужно только наращивать компетенции и иметь собственный репозиторий для поддержки своих форков. В результате сочетания этих двух факторов, зависимость России от иностранного ПО оказывается существенно ниже, чем зависимость от аппаратной части, прежде всего, от электронных компонентов", - считает Макаров.

Для всей отрасли IT ограничениями могут быть ощутимыми, но он и же станут и стимулом для развития. "Для индустрии разработки ПО аналогичный удар от санкций, введенных в 2015 году после интеграции Крыма в Россию, был болезненным, но быстро нашлись варианты его смягчения, - продолжает он. - В результате, темпы роста экспорта ПО (компьютерных услуг) в 2014-2016 г. были стабильными на уровне 11-13%. Сейчас к запретам работы иностранных клиентов с российскими IT-компаниями могут добавиться запреты на операции с рядом российских банков, через счета которых проводятся платежи по экспортным контрактам. Это будет новой проблемой, которую все же можно будет преодолеть за счет международной кооперации".