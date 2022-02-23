Командующий войсками ЮВО обвинил "западных ястребов" в нагнетании ситуации

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Напряженность вокруг Украины нагнетается "западными ястребами", при этом противостояние угрозам со стороны НАТО - важнейшая задача российских военных, заявил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

"Сегодня активное противостояние угрозам НАТО - важнейшая задача защитников Отечества", - сказал Дворников в поздравлении с Днем защитника Отечества, который отмечается в России в среду.

Он отметил, что ленты информагентств непрерывно пополняются сообщениями о переброске странами Запада военных подразделений и техники к границам России. "В Восточную Европу и на Украину прибывают солдаты НАТО и вооружение. Все это совершается под предлогом разжигаемой западными "ястребами" напряженности вокруг соседней с нами Украины", - цитирует Дворникова пресс-служба ЮВО.

"Тем не менее, на фоне все более громкого лязга оружия в Восточной Европе продолжается диалог России и Запада о гарантиях безопасности, в котором наша страна сейчас делает акцент на принципе неделимости безопасности", - заявил командующий.

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