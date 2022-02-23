В Саратове 32 тыс. жителей остались без света из-за аварии на электросетях
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Саратова устраняют аварию на высоковольтной линии электросетей в Ленинском районе города, сообщает в среду пресс-служба мэрии в телеграм-канале.
Без света остались 32 тыс. жителей поселков от Четвертой до Десятой дачной и поселка Поливановка, говорится в сообщении.
Из-за аварии на электросетях ограничена подача воды в дома.
Отмечается, что энергетики занимаются переключением объектов и абонентов на резервные линии.
Время завершения ремонтных работ не названо.