В Саратове 32 тыс. жителей остались без света из-за аварии на электросетях

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Саратова устраняют аварию на высоковольтной линии электросетей в Ленинском районе города, сообщает в среду пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

Без света остались 32 тыс. жителей поселков от Четвертой до Десятой дачной и поселка Поливановка, говорится в сообщении.

Из-за аварии на электросетях ограничена подача воды в дома.

Отмечается, что энергетики занимаются переключением объектов и абонентов на резервные линии.

Время завершения ремонтных работ не названо.