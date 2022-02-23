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Путин в беседе с Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признания ДНР и ЛНР

Президент Турции заявил, что "не одобряет шаги против территориальной целостности Украины"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины была в центре телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет", - отмечается в сообщении.

Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. "В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", - сообщает пресс-служба.

Как сообщает в среду Daily Sabah, Эрдоган заявил Путину, что "Турция не одобряет шаги против территориальной целостности Украины",

При этом он отметил готовность внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины. Турецкий лидер высказался за диалог и дипломатию, указав, что "военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон".

По данным агентства Anadolu, Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита президента России в Турцию для участия в заседании стратегического совета высокого уровня.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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