Пограничники на Камчатке изъяли партию браконьерской икры на 1,2 млн рублей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пограничники на севере Камчатки пресекли незаконный оборот крупной партии лососевой икры, сообщает в четверг пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

"Ориентировочная стоимость обнаруженной икорной продукции составляет более 1 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Нелегальную партию икры пограничники обнаружили в одной из хозяйственных построек частного домовладения в поселке Оссора Карагинского района. Там в морозильных камерах хранились пластиковые контейнеры без маркировки с лососевой икрой общим весом около 350 кг.

"Владелец строения не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения икры", - подчеркивается в сообщении.

Нелегальная икра изъята. Идет разбирательство.