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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

В метро Петербурга усилили контроль

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Визуальный контроль усилили в пассажирских зонах петербургского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе городской подземки.

"Усилен визуальный контроль пассажирских зон (платформы, нижний вестибюль) для обеспечения безопасных перевозок", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что метрополитен работает штатно.

Кроме того, по информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, в четверг более десяти судов города получили сообщения с угрозами взрывов из-за ситуации на Украине.

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