Самолет Ан-26 упал под Воронежем

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области, экипаж погиб.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. На земле разрушений нет, заявили военные.

В пресс-службе отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.