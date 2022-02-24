Самолет Ан-26 упал под Воронежем
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области, экипаж погиб.
"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. На земле разрушений нет, заявили военные.
В пресс-службе отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.
Ан-26 - военно-транспортный самолет. Экипаж, как правило, состоит из шести человек. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.