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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Военный Ан-26 разбился под Воронежем

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области, экипаж погиб.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники", - сообщили военные.

В пресс-службе отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

Воронежская область Ан-26

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