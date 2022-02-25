Астраханский таксист задержан по подозрению в убийстве девочки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Астрахани по факту убийства и изнасилования 14-летней девочки, сообщает СК РФ в пятницу.

"Днем 23 февраля на берегу реки Волги в селе Чаган рыбаки обнаружили тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти (...) Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом", - говорится в сообщении.

Криминалисты обследовали дно реки с помощью спецтехники и обнаружили сумочку ребенка, в которой были личные вещи и телефон.

Уточняется, что задержанный сознался в убийстве. По его словам, 22 февраля он увидел девочку около магазина и предложил довести ее до дома. Мужчина предложил покататься и привез ее на берег реки Волга вблизи села Чаган, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).