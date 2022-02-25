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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Путин получает доклады о ходе спецоперации в Донбассе в режиме реального времени

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получает доклады о спецоперации в Донбассе в режиме реального времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим, и, как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает доклады от военных онлайн", - сказал Песков.

В четверг утром Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс Владимир Путин Дмитрий Песков

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