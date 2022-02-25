Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации приграничного поселка

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Информация об эвакуации жителей в приграничном с Украиной поселке Октябрьский Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

"В комментариях под моим постом в инстаграм увидел, что в поселке Октябрьском идет эвакуация. Информацию проверил. Это ложь. Никакой эвакуации в поселке Октябрьском нет. Доверяйте только проверенным источникам!", - написал глава региона.

Расстояние от поселка городского типа Октябрьский Белгородского района до границы с Украиной порядка 10 км.

Ранее сообщалось, что в связи с событиями на Украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла ограничен доступ, проводятся антитеррористические мероприятия.

На территории Белгородской области, приграничной с Украиной, в четверг были зафиксированы случаи разрушений строений в результате обстрелов со стороны Украины. Повреждено семь домов. Жертв нет. На объектах работают следователи. Власти обещают, что жителям поврежденных домов будет оказана помощь.

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских военных, ранений двух граждан и ребенка 2015 года рождения. Дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).

Белгородский аэропорт не работает по решению Росавиации, все остальные транспортные узлы работают в штатном режиме. Дополнительный поезд в Москву сформируют для выезжающих из Белгорода пассажиров.

Губернатор Белгородской области дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в регион. Он призвал жителей не поддаваться панике.

С 24 февраля приостановлены занятия в школах и детских садах во всех приграничных районах Белгородской области.