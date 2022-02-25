Путин подписал закон о количестве оружия, которым можно владеть россиянам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий число единиц гражданского оружия, которое разрешается иметь в собственности россиянам.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон уточняет количество гражданского оружия отдельных категорий (если оно не является предметом коллекционирования), которое разрешается иметь в собственности гражданам РФ.

Это, в частности, 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия; 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом; 5 единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом; 5 единиц охотничьего метательного стрелкового оружия; 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Устанавливается, что ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия вправе осуществлять юрлица, имеющие лицензию. То же касается технического обслуживания гражданского оружия.

Вводится запрет для граждан РФ коллекционировать оружие, право на приобретение которого они не имеют.

Новый документ также определяет ряд условия, при которых граждане РФ смогут получить лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.