Почти 270 рыбаков сняли со льдины в море на юге Сахалина

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Около 270 рыбаков сняли в море со льдины, оторвавшейся от берегового припая на юге Сахалина, спасательная операция успешно завершилась поздно вечером в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"267 рыбаков-любителей спасли сотрудники МЧС в Сахалинской области. Все рыбаки доставлены на берег с помощью спасательного судна на воздушной подушке "Хивус" и лодок "Фаворит", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем в пятницу в Долинском районе в 1,5 км от берега в береговом припае образовалась трещина шириной 5-6 метров. На оторвавшейся льдине оказались любители подледной рыбалки. Незамедлительно в этот район выехали спасатели и сотрудники ГИМС. Спасательная операция длилась почти 8 часов.