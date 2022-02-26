Подросток ранил одноклассницу из пневматики в Тульской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства инцидента у одной школы в Тульской области, где школьник попал в ровесницу из пневматического пистолета, сообщила в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел накануне в поселке Новогуровский Алексинского района. По предварительным данным, 15-летний подросток около школы достал пневматический пистолет и выстрелил в столб. Пуля отрикошетила и задела 15-летнюю девочку, она получила ссадину скулы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.