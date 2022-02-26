В Петербурге задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте оружия

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов раскрыли в Санкт-Петербурге преступную группу, участники которой подозреваются в незаконном обороте оружия, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны трое граждан РФ и гражданин сопредельного государства, проживающие на территории Санкт-Петербурга и города Сланцы Ленинградской области", - сказала она.

По данным представителя МВД, "в ходе реализации оперативной информации на территории Ленинградской области по местам проживания задержанных было изъято свыше 100 предметов, конструктивно схожих с оружием - пулеметами, винтовками, автоматами, ружьями и пистолетами-пулеметами".

Волк отметила, что полицейскими также были обнаружены четыре гранаты, около 13 кг пороха и более 500 патронов различного калибра, всё изъятое направлено на исследование.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ, а также оружия, его основных частей и боеприпасов).