Роспотребнадзору выделят 170 млн руб. на COVID-тесты для зарубежных стран

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 170 млн рублей для оказания помощи странам Европы, Азии, Африки и Латинской Америки в диагностике коронавируса.

"Выделить в 2022 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансирование расходов (...), связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в размере до 170 770,82 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

Минфину России поручено обеспечить финансирование расходов.

Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.