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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

РКН потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам СМИ РФ на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских СМИ, а также объяснить причины их введения.

"Американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ, в том числе являющиеся официальными российскими источниками информации. В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан", - сообщили в РКН.

В ведомстве уточнили, что речь идет об изданиях РБК, "Звезда" и Sputnik.

Как уточнили в РКН, "ранее от редакций указанных изданий в ведомство поступила информация об ограничении администрацией видеохостинга YouTube доступа к русскоязычным каналам российских СМИ на территории Украины".

Украина Роскомнадзор Google YouTube РБК Звезда Sputnik

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