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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

В Абакане 12-летняя девочка погибла, заряжая телефон в ванне

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Абакане возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки от электротравмы, сообщили в региональном управлении СК. Дело будут расследовать как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Ребенок погиб вечером 27 февраля у себя дома.

По версии следствия, она принимала ванну и держала в руках сотовый телефон, подключенный через зарядку в сеть. Родственники услышали ее крик, вошли в ванную и обнаружили ее в воде без сознания с погруженным в воду телефоном.

Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть.

Точную причину смерти установит назначенная экспертиза.

Абакан СКР Хакасия

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