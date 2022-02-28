Мединский заявил, что делегация ждет прибытия украинской стороны на переговоры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация на переговорах с представителями Украины в Гомельской области ожидает начала переговоров, сообщил "Интерфаксу" глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

На вопрос, когда можно ожидать старта переговорного процесса с представителями Украины, Мединский сказал "Интерфаксу": "Ждем".

Площадка для российско-украинских переговоров подготовлена, в Белоруссии ожидают приезда делегаций, сообщил ранее госагентству БелТА в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Он подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - говорится в сообщении агентства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.