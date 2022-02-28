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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Омский предприниматель осужден за контрабанду 20 тонн рачков артемии

Он пытался вывезти в Китай природных рачков, выдавая их за искусственно выращенных

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Омска приговорил к 3,4 года условно и штрафу в 300 тысяч рублей бизнесмена за контрабанду 20 тонн рачков артемии - стратегически важных водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

Судили руководителя ООО "Пласт".

Грузовик с 20 тоннами артемии задержали в декабре 2019 года в зоне таможенного контроля на границе с Казахстаном сотрудники регионального УФСБ и погранслужбы ФСБ. На груз были документы о том, что это артемия, искусственно выращенная в Астрахани, купленная ООО "Пласт" и доставленная в Омскую область для перепродажи в Китай.

Следствие выяснило, что руководитель фирмы внес в таможенную декларацию заведомо недостоверные сведения, чтобы перевезти рачков через границу.

Как ранее пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСБ, целесообразность закупки рачков в Астрахани, находящейся приблизительно в 2,5 тыс. км от Омска, для их дальнейшей перепродажи в Китай показалась сомнительной с самого начала. Задержанные биоресурсы были направлены для проведения соответствующих экспертиз в ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии".

В результате лабораторных исследований проб изъятого груза было установлено, что исследуемый материал представляет собой артемию на стадии цист естественного, то есть природного происхождения. Эксперты установили, что каких бы то ни было разработанных технологических циклов по искусственному выращиванию рачков артемии на тот момент в России не существовало, все работы в этом направлении находились в состоянии лабораторных экспериментов.

На предпринимателя завели дело о контрабанде водных биоресурсов (ч.1 ст.226.1 УК), следствие вели в ФСБ.

ФСБ Омская область Китай Астрахань Пласт Омск Куйбышевский суд

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