Роскомнадзор сообщил о блокировке Twitter в России

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ, следует из данных Роскомнадзора.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее в РКН сообщили о полной блокировке в РФ соцсети Facebook.

1 марта РКН вновь начал замедление трафика Twitter в РФ на стационарных компьютерах "в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине".

В ведомстве напомнили, что с 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах на территории РФ за неудаление информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter свыше 91% запрещенной информации были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика Twitter на мобильных устройствах.

По данным РКН, неудаленными остаются более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил в Twitter около 1,7 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

В РКН отметили, что условием снятия ограничения доступа "является полное удаление Twitter запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму".

Кроме того, добавили в РКН, компания Twitter не исполнила ряд требований закона "О приземлении".