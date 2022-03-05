CNN решила прекратить вещание в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Руководство CNN приняло решение прекратить вешание в России, передают американские СМИ.

"CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", - заявил представитель телекомпании.

В сообщениях отмечается, что в CNN пошли на такой шаг в связи с принятием в РФ закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России.

Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).

В кодексе также появляется статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальным наказанием по ней будет штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.

Путин в пятницу также подписал федеральный закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России, сообщает сайт Кремля.

Законом устанавливается административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.