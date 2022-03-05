Жителя ХМАО будут судить по делу о краже оборудования для майнинга

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе в суд поступит дело о краже оборудования для майнинга криптовалюты на сумму более 2,7 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

"Обвиняемый в декабре 2021 г. (...) совершил хищение компьютерного оборудования, представляющего собой так называемые майнинговые фермы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, похищенное оборудование он продал знакомым.

Ему вменили кражу в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК). Дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд.