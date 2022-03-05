Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Жителя ХМАО будут судить по делу о краже оборудования для майнинга

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе в суд поступит дело о краже оборудования для майнинга криптовалюты на сумму более 2,7 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

"Обвиняемый в декабре 2021 г. (...) совершил хищение компьютерного оборудования, представляющего собой так называемые майнинговые фермы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, похищенное оборудование он продал знакомым.

Ему вменили кражу в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК). Дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд.

ХМАО Нефтеюганский суд

Новости

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Дело журналиста Ивана Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ заявил, что в операции на Украине участвуют только профессионалы

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин не увидел предпосылок для введения военного положения в РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код