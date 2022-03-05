Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

В Петербурге стало больше дел о запрете распространения информации

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году суды Петербурга рассмотрели 3 215 дел о признании информации в интернете запрещенной, в 2020 году - 2 498 таких дел, следует из статистики объединенной пресс-службы городских судов.

Также в минувшем году суды рассмотрели 3 215 дел о нарушениях установленного порядка проведения собрания, митинга, а также организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Всего в суды поступило 44 353 дела об административных правонарушениях, что на 28,5% больше 2020 года, и более 87,1 тысячи гражданских дел, что на 16% больше 2020-го.

"Мошенничать и грабить стали меньше, красть и обижать должностных лиц больше", - отметили в пресс-службе.

Дел о кражах в 2021 году было 3 635 (в 2020 году – 3 079 дел); о грабежах – 713 дел (в 2020 году – 848 дел); о мошенничестве – 642 дела (в 2020 году – 704 дела); о преступлениях против судей, следователей и других представителей власти – 339 дел (в 2020 году – 281 дело). Общее количество осужденных составило 10 256 лиц (из них 174 лица – несовершеннолетние).

Петербург

Новости

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

"Яндекс" покидают два члена совета директоров

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код