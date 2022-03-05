В Петербурге стало больше дел о запрете распространения информации

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году суды Петербурга рассмотрели 3 215 дел о признании информации в интернете запрещенной, в 2020 году - 2 498 таких дел, следует из статистики объединенной пресс-службы городских судов.

Также в минувшем году суды рассмотрели 3 215 дел о нарушениях установленного порядка проведения собрания, митинга, а также организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Всего в суды поступило 44 353 дела об административных правонарушениях, что на 28,5% больше 2020 года, и более 87,1 тысячи гражданских дел, что на 16% больше 2020-го.

"Мошенничать и грабить стали меньше, красть и обижать должностных лиц больше", - отметили в пресс-службе.

Дел о кражах в 2021 году было 3 635 (в 2020 году – 3 079 дел); о грабежах – 713 дел (в 2020 году – 848 дел); о мошенничестве – 642 дела (в 2020 году – 704 дела); о преступлениях против судей, следователей и других представителей власти – 339 дел (в 2020 году – 281 дело). Общее количество осужденных составило 10 256 лиц (из них 174 лица – несовершеннолетние).