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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Украина могла создать ядерное оружие в ближайшей перспективе - информированный источник в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Информированный источник в одном из компетентных ведомств РФ сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным.

"Сразу после присоединения в 1994 г. к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украины приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 г. после известных событий на Украине по негласному распоряжению Порошенко, в то время президента страны", - сказал источник.

Он отметил, что "имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям". "Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов", - сказал источник.

По его словам, "кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества". "По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", - отметил источник.

"Ключевая роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технологический институт" (ННЦ ХФТИ), поскольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии", - сказал источник.

По его словам, "в этих работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества".

"Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", - отметил источник.

По его словам, "к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред".

"Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки им. Е.О. Патона и Институте маталлофизики им. Г.В. Курдюмова. Кроме того, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича и Физико-механической институт им. С.В. Карпенко с учетом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки", - сказал источник.

По его словам, "в данном контексте обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности, в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях". "Одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки", - сказал источник.

Он отметил, что "параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и создании новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия". "Причем большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами", - сказал источник.

В частности, по его словам, "в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого сотрудничества – создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км".

"Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1000 км). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей", - сказал источник.

Он отметил, что, "реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия".

"В частности, были достигнуты значимые результаты в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов. По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев", - сказал источник.

По его словам, "в условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины", - сказал источник.

Он отметил, что "определенная документация имелась и на Запорожской АЭС". "Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим", - сказал источник.

"Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить", - подчеркнул источник.

Украина

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