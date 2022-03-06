Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Уральский полпред считает, что санкции на бумаге часто оказываются мягче объявленных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев считает, что страны, объявившие о санкциях против России, откажутся от части из них, поскольку они несут для них огромные убытки, либо они будут менее жесткими, чем заявлялось.

"Что мы наблюдаем на данный момент: то, что появляется на бумаге сейчас, очень часто после тех эмоциональных заявлений (о санкциях против России - ИФ) оказывается несколько мягче, чем это было объявлено на самом деле. Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции (...) несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

Полпред также отметил, что огромные убытки, которые понесут другие страны в рамках санкционных заявлений, "для некоторых могут обернуться, в том числе, и крахом политической карьеры".

"Поэтому очень важно нам сегодня спокойно пройти этот период - объявления санкций. И в рамках нахождения таких, скажем так, коридоров возможностей, когда уже конкретное предприятие в конкретном субъекте РФ четко будет понимать, как оно сегодня будет действовать, где и конкретно в чем его ограничили, не так будет страшен черт, как его малюют", - подчеркнул Якушев.

Якушев также уверен, что санкции могут открыть новые возможности для страны.

"Этот момент, когда мы сегодня находимся под таким жестким давлением международных санкций, открывает еще и новые возможности, (...) сейчас открываются новые окна возможностей (...) для того, чтобы производить наше собственное", - заявил полпред.

По его мнению, очень важно, чтобы в данный период федеральные, региональные и муниципальные власти работали сообща, чтобы был "комплекс мер".

"Выходы (из данной ситуации - ИФ) мы однозначно найдем. Нет нерешаемых проблем. Какие-то решения, возможно, будут тяжелыми, но мы постараемся их максимально смягчить. В этой ситуации нам самое главное объединится, не паниковать", - добавил он.

"Что касается малого и среднего бизнеса, то матричные решения будут исходить с федерального уровня, но более точечные решения, и это тоже предыдущий кризис показал, они, конечно, находятся на территориях непосредственно. Поэтому работа региональных правительств и муниципалитетов должна быть такой четкой, организованной, понятной и самое главное - в диалоге", - отметил он.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Якушев

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

Сбербанк заявил о планах выпустить карту "Мир" с китайской UnionPay

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Путин установил временный порядок исполнения РФ обязательств по внешнему долгу

Путин установил временный порядок исполнения РФ обязательств по внешнему долгу
Военная операция на Украине

Слуцкий подтвердил, что третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта

Ростуризм дал рекомендации компаниям по организации туров за рубеж

Ростуризм дал рекомендации компаниям по организации туров за рубеж

Что произошло за день: суббота, 5 марта

В Кремле сообщили о переговорах Владимира Путина и Нафтали Беннета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код