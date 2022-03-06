Уральский полпред считает, что санкции на бумаге часто оказываются мягче объявленных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев считает, что страны, объявившие о санкциях против России, откажутся от части из них, поскольку они несут для них огромные убытки, либо они будут менее жесткими, чем заявлялось.

"Что мы наблюдаем на данный момент: то, что появляется на бумаге сейчас, очень часто после тех эмоциональных заявлений (о санкциях против России - ИФ) оказывается несколько мягче, чем это было объявлено на самом деле. Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции (...) несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

Полпред также отметил, что огромные убытки, которые понесут другие страны в рамках санкционных заявлений, "для некоторых могут обернуться, в том числе, и крахом политической карьеры".

"Поэтому очень важно нам сегодня спокойно пройти этот период - объявления санкций. И в рамках нахождения таких, скажем так, коридоров возможностей, когда уже конкретное предприятие в конкретном субъекте РФ четко будет понимать, как оно сегодня будет действовать, где и конкретно в чем его ограничили, не так будет страшен черт, как его малюют", - подчеркнул Якушев.

Якушев также уверен, что санкции могут открыть новые возможности для страны.

"Этот момент, когда мы сегодня находимся под таким жестким давлением международных санкций, открывает еще и новые возможности, (...) сейчас открываются новые окна возможностей (...) для того, чтобы производить наше собственное", - заявил полпред.

По его мнению, очень важно, чтобы в данный период федеральные, региональные и муниципальные власти работали сообща, чтобы был "комплекс мер".

"Выходы (из данной ситуации - ИФ) мы однозначно найдем. Нет нерешаемых проблем. Какие-то решения, возможно, будут тяжелыми, но мы постараемся их максимально смягчить. В этой ситуации нам самое главное объединится, не паниковать", - добавил он.

"Что касается малого и среднего бизнеса, то матричные решения будут исходить с федерального уровня, но более точечные решения, и это тоже предыдущий кризис показал, они, конечно, находятся на территориях непосредственно. Поэтому работа региональных правительств и муниципалитетов должна быть такой четкой, организованной, понятной и самое главное - в диалоге", - отметил он.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции.