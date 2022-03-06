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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, из-за непогоды сели в Перми и Челябинске

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге ночью в воскресенье ряд самолетов ушел на запасные аэродромы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

"Рейсы SU-1406 и SU-1416 из Москвы - в Челябинск, рейсы SU-617 из Еревана и FV-5572 из Хургады - в Пермь. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков", - сказал собеседник агентства

По его словам, причиной ухода самолетов стал сильный боковой ветер.

В настоящий момент ушедшие на запасные аэродромы самолеты не прибыли в "Кольцово".

Екатеринбург Пермь Челябинск

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