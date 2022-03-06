В РФ заявили о готовности к обсуждению поставок Турции комплексов ПВО "Панцирь"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия готова к продолжению диалога с Турцией о поставках комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь" для защиты ранее приобретенных С-400, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Российская сторона подтверждает готовность продолжить консультации с турецкими партнерами по обсуждению данного вопроса", - заявили в ФСВТС, отвечая на вопрос агентства о готовности поставить Турции комплексы "Панцирь" для прикрытия С-400.

В ведомстве подчеркнули, что технические характеристики комплексов "Панцирь" отвечают всем современным требованиям для борьбы со средствами воздушного нападения.

С 6 по 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит выставка World Defense Show 2022, где Россия впервые представляет свою оборонную продукцию. В рамках деловой программы "Рособоронэкспорт" намерен провести многочисленные переговоры с представителями стран Ближнего Востока и Северной Африки, сказали накануне в пресс-службе компании.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что РФ начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции. Он пояснил, что существующий контракт предусматривает не только поставки систем ПВО, но и локализацию производства части компонентов С-400.

Сообщалось также о планах Анкары приобрести дополнительную партию С-400: "Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал 29 августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.