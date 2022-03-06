На поддержку программы льготного кредитования бизнеса в РФ выделили более 6 млрд руб.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0".

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

"Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счет этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С ее помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Ключевое условие участия в программе - компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.