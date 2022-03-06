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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет и обратно до конца мая

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет и обратно до конца мая
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" объявили о прекращении выполнения рейсов в Египет и из него до конца весны.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из/в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022", - говорится в сообщении в официальном аккаунте компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 5 по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, а с 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая.

Уральские авиалинии Египет

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